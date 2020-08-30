Власти Бийска отчитались об очистке детского сада, который залило фекалиями

В нем говорится: помещения убраны и продезинфицированы, состояние подвала отвечает всем допустимым нормам.
«28 августа силами Центра гигиены и эпидемиологии были проведены работы по дезинфекции подвального помещения, отвечающие всем необходимым в таких случаях требованиям. На сегодня это фото состояния подвала. Ни администрация школы, ни руководство города ни в коем случае не допустит угрозы жизни и здоровью детей», — говорится в размещенном сообщении на странице «Город Бийск».
Напомним, на днях подвал недавно открывшегося садика № 40 на Севастопольской затопило нечистотами из близлежащих домов.
Родителям воспитанников якобы ничего про это не сказали, просто закрыли на несколько дней учреждение, якобы на обычную санитарную обработку.
Детский сад планируется открыть 31 августа.