Власти Бийска отчитались об очистке детского сада, который залило фекалиями

После публикаций в соцсетях и анонимного обращения работников бийского детского сада на улице Севастопольской появилось официальное обращение властей.

В нем говорится: помещения убраны и продезинфицированы, состояние подвала отвечает всем допустимым нормам.

«28 августа силами Центра гигиены и эпидемиологии были проведены работы по дезинфекции подвального помещения, отвечающие всем необходимым в таких случаях требованиям. На сегодня это фото состояния подвала. Ни администрация школы, ни руководство города ни в коем случае не допустит угрозы жизни и здоровью детей», — говорится в размещенном сообщении на странице «Город Бийск».

Напомним, на днях подвал недавно открывшегося садика № 40 на Севастопольской затопило нечистотами из близлежащих домов.

Нечистоты в детском садике в Бийске. vk.com/incident 22 Нечистоты в детском садике в Бийске. vk.com/incident 22

Родителям воспитанников якобы ничего про это не сказали, просто закрыли на несколько дней учреждение, якобы на обычную санитарную обработку.

Детский сад планируется открыть 31 августа.