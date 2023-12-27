Уже шестой раз в Барнауле прошел благотворительный «Деловой Новый год», организованный компанией «СиСорт» при участии Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Министерства социальной защиты Алтайского края, а также инициативы Центра «Мой бизнес» Алтайского края #МойбизнесПомогает.

Первыми заветные новогодние желания сбылись у воспитанников краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко». На предновогоднем празднике свои подарки получили 43 ребенка. Среди них велосипеды, смартфоны, «умные» часы, конструкторы, роботы и многое другое!

С 25 декабря начали развозить подарки, до Нового года дети их уже получат. В понедельник вручили подарки в Барнауле, во вторник — в Бийске и Камне-на-Оби, а в среду их получат ребята из Алейского района, с. Дружба и Рубцовска, — рассказал представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в краевом законодательном собрании Александр Евстигнеев, который поддержал «Деловой Новый год» и еще в 2022 году предложил соединить его с акцией по сбору подарков нуждающимся детям.

Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт». Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт». Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт». Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт». Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт». Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт». Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт». Желания 160 детей из разных районов края, попавших в сложную ситуацию, исполнили алтайские предприниматели. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт».

Если в прошлом году благодаря мероприятию удалось собрать чуть более 100 подарков детям, то в этом году загаданные Деду Морозу презенты получат 160 ребят, большинство из которых — с очень непростой судьбой. Эти дети вынуждены встречать Новый год в учреждениях социальной защиты.

В этом году мероприятие было посвящено искусственному интеллекту в бизнесе, перед собравшимися выступили спикеры из школы управления «Сколково». Участники форума, предприниматели и управленцы, вместо покупки билета приобретали подарок ребенку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. В итоге удалось осуществить мечты 160 ребят из разных районов и городов Алтайского края, — рассказал организатор «Делового Нового года», исполнительный директор компании «СиСорт» Виталий Савинков.

А врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева уверена, что социальная ответственность предпринимателей и в целом общества в Алтайском крае очень высока.

Радует, что развиваются благотворительные проекты, которые активно поддерживают предприниматели региона. Новый год — самый долгожданный, добрый и радостный праздник. От всей души благодарю вас, уважаемые предприниматели, что вы помогаете исполнять детские мечты, — сказала Елена Абдулаева.

Александр Евстигнеев, Елена Абдулаева, Антон Слободчиков. Источник: Центр «Мой бизнес», компания «СиСорт».

По словам руководителя регионального Центра «Мой бизнес» Антона Слободчикова «Деловой Новый год» всегда проходит с трепетом, со всей возможной самоотдачей и серьезным подходом к желаниям детей.

Мы постарались подарить им самое важное — улыбку, радость, тепло и внимание, — говорит руководитель Центра.

Региональный Центр «Мой бизнес», по решению Президента реализует в крае нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который не только помогает предпринимателям начать свое дело, но и объединять бизнес — сообщество в помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне.