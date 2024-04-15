"Железная бабушка" из Новосибирска - о том, как в 74 чувстовать себя девчонкой и зачем становиться в восьмой раз Ironman

Бежать навстречу жизни
Невысокая стройная фигура в зеленом платье, аккуратная короткая прическа и яркие живые глаза. Узнать в шумной толпе Людмилу Воронову нам удается без труда — с ней мы знакомы заочно по документальным фильмам и многочисленным статьям. Но вот удержать ее на месте — уже сложнее.
— Мне нужно бежать переодеваться, скоро дискуссия! — вспоминает во время нашего разговора она.
Людмила бежит, сколько себя помнит. В 3 года она бегала с мальчишками во дворе, в школе и институте — участвовала в кроссе и других соревнованиях, в 30 лет пробежала Московский марафон, а в 56 — выполнила свой первый Ironman.
- Вы знаете, чем спорт отличается от простой физкультуры? - спрашивает меня Людмила.
- Там больше профессиональных нагрузок?
- Нет, спорт — это обязательное участие в соревнованиях. Я могу заниматься многим и сразу, но если при этом нигде не участвую и себя не показываю — то я не спортсменка.
Настоящий спорт для Людмилы начался еще в первом классе. Тогда она начала заниматься спортивной гимнастикой и попала на свои первые соревнования. «До сих пор помню, как я в большом зале перед всеми показывала, на что способна!» - вспоминает спортсменка.
Спортивной гимнастике Людмила посвятила 12 лет. Попутно успевала занимать первые места в других видах спорта: бег, плаванье и прыжки в длину. В институте к ним добавилась легкая атлетика.
«Мне всегда говорили, что я создана для легкой атлетики. Но мне хотелось быть гимнасткой! Так и получилось, что занималась я гимнастикой, но выступала за легкую атлетику», - рассказывает моя собеседница.
«Людмила, не оставайся дома!»
Людмила училась в хабаровском политехническом институте, хотя хотела поступить в физкультурный вуз. Но туда ее не отпустила мама — сказала, что не может представить свою дочь в спортивных штанах круглый год.
Девушка старалась быть лучшей не только в спорте, но и в учебе. Даже отказалась от академического отпуска на последнем курсе, когда вышла замуж и родила дочь.
Благодаря своему усердию, после выпуска Людмила была первой в списках распределения. Перед ней был открыт любой город страны.
«Декан меня очень любил и после выпуска сказал мне: «Людмила! Не оставайся дома. Я знаю, что у твоей мамы трехкомнатная квартира и места хватит всем. Но не оставайся тут тереться на кухне, тебе надоест», - вспоминает спортсменка.
Людмила послушалась совета и вместе с семьей отправилась в Новосибирск — молодой перспективный город. Здесь она устроилась на станкостроительный завод и через несколько лет заняла руководящие должности. Хрупкая девочка ростом 1,57 м внедряла роботов, запускала станки и командовала целых цехом из огромных мужчин.
«Мужчины любили выпить, громко матернуться, покурить в перерыве, - рассказывает собеседница. - Но когда я пришла на должность, то сразу сказала: «Мужики, я вас очень люблю! Но если вы хотите и дальше получать большую зарплату, то чтобы на участке я не слышала ни одного мата и не видела ни одной сигареты».
Суровые работяги послушно следовали этим правилам — «цех был, как шелковый», вспоминает героиня. Ведь Людмила одна из немногих умела управляться со станками и роботами: «На участке я часто слышала: «Людмила Григорьевна, у меня не идет станок!» Я подходила, раз-два — и огромная железяка снова приходила в движение. И у них появилось ко мне уважение!»
«На меня мужчины смотрели, как на какое-то божество! – рассказывает собеседница. - Они с удивлением спрашивали: «А вы что, Людмила Григорьевна, на обед не пойдете? Станок ведь не выключен, вдруг что-то случится», а я им отвечала: «Его не нужно выключать, это же робот». И для них это было так удивительно!»
От Москвы до Уханя
В 26 лет Людмиле пришлось сделать небольшую передышку в своем марафоне жизни — у нее родилась вторая дочь. Но в 30 лет снова встала на беговую дорожку — на этот раз в Москве. В столицу она приехала, чтобы закупить роботов на завод. В это же время в городе проходил Московский марафон мира (МММ-87), и Людмила не стала проходить мимо – побежала. Ее время - 4:12:52.
Еще через десять лет в ее жизнь ворвался триатлон. В год столетия Новосибирска, она выиграла городские соревнования по триатлону в женском зачете. Там ее приметила делегация из китайского города Уханя и пригласила к себе на соревнования и переплыв реки Янцзы.
Пробежать по улицам Уханя ей так не удалось, потому что соревнования отменили из-за наводнения. Но вот река Янцзы ей поддалась — переплыв состоялся. «Две недели мы были, как у Христа за пазухой. Нас возили по всей стране, показывали достопримечательности, дарили подарки на каждом углу!» - вспоминает спортсменка. Людмила заняла третье место в абсолютном зачете и быстрее всех переплыла Янцзы.
На соревнованиях она познакомилась с деканом факультета физической культуры НГПУ, который пригласил ее на учебу в педагогический институт на свой факультет. Детская мечта, наконец, осуществилась — Людмила стала студенткой физического факультета. Причем поступила туда вместе с младшей дочерью.
Помимо бега спортсменка 10 лет занималась морским многоборьем и полиатлоном. В 37 лет она выполнила КМС по военно-прикладному многоборью, в 45 лет - мастера спорта по зимнему полиатлону. А в 56 лет — получила свой первый Ironman.
Ironman – серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию.
Три отказа и восемь Ironman
Становиться «железной леди» наша героиня не планировала. Более того — считала это слишком сложным для себя. Ведь выполнить всю дистанцию Ironman не могли и молодые люди: 3,86 км вплавь, затем 180 км на велосипеде, а потом марафон в 42,2 км.
Но судьба не оставила Людмиле выбора. Ее добрый друг Владимир Мосиенко, председатель федерации триатлона Красноярского края и четырехкратный Ironman, предложил ей отправиться в Южную Корею на соревнования вместе с российской сборной. Людмила отказалась: «Ты что, я еще не совсем чокнулась!»
Владимир не сдавался: позвал подругу во второй раз, уже на замену травмированному члену сборной. Людмила не поддавалась: «Ну и что из этого? Нет!»
На третий раз Владимир не стал ничего говорить спортсменке – а внес в список сборной на Ironman без ее ведома. И преподнес ей в качестве подарка на День рождения.
«У меня оставалась всего три месяца на подготовку! – рассказывает она. – Но делать нечего. Я подготовилась, да так, что стала первой в своей возрастной группе и заняла 494 место из 1052 участников».
За первым Ironman последовал, второй, третий, четвертый… Людмила побывала в Австрии, Польше, Швеции и многих других странах. Разве что не удалось съездить в Африку, потому что слишком дорого. И стала восьмикратной Ironman.
Непростая Кона
Самым запоминающимся событием в спортивной карьере Людмилы был чемпионат мира по Ironman, проходившим в Каилуа-Кона - на острове Гавайи, штат Гавайи, США.
Далось это испытание спортсменке непросто. Когда она делала визу в Екатеринбурге, то заболела и долго не могла восстановить здоровье. В Кону она отправилась почти без подготовки.
Уже во время соревнований перед заплывом у Людмилы сильно разболелся зуб. Она выпила обезболивающее, но плавательный этап спортсменка выполнила с трудом. Дела пошли в гору на велоэтапе и на марафоне.
Несмотря на все трудности, Людмила обогнала 11 человек в своей возрастной категории и заняла 14 место в категории 60+. А в общем соревновании она заняла 1700 место из 2100 участников.
Учитель, мама и бабушка
Сейчас Людмила работает учителей физкультуры в колледже, дополнительно готовит будущих спортсменов. Она продолжает путешествовать по миру и нередко совершает авто-путешествия по Горному Алтаю – машину водит сама.
За плечами у Людмилы - 100 триатлонов. В 2023 году она в составе Masters Triathlon Team 60+ участвовала в Ironman в Турции. В команде она была единственной женщиной среди 23 мужчин.
"У нас в России я всегда поднимаюсь на высшую ступеньку пьедестала среди своих соперниц, моих одногодок, потому что я по другому ощущаю свои года! На стартах я чувствую себя девчонкой и мне очень нравится обгонять мужиков, как в детстве я обгоняла мальчишек!", - поделилась она в социальных сетях.
На здоровье не жалуется и гордится тем, что у нее нет медицинской карточки ни в одной поликлинике.
У Людмилы две дочери и трое внуков.
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