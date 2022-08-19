Железный человек. Известный алтайский художник рассказал, как создал памятник Распутину для Саянска

Металлическую скульптурную композицию установили в новом сквере перед центральной библиотекой Саянска, где недавно завершили ремонт. Здесь даже переименовали улицу: вместо «Школьной» ее назвали в честь Валентина Распутина.
Над двухметровой скульптурой Эдуард Добровольский вместе со своей командой работал несколько месяцев. «Неплохо получилось, — оценивает он результат и добавляет. — Валентин Распутин — писатель достаточно интересный. Как и все, я читал его произведение и фильм, конечно, смотрел „Уроки французского“».
Металлический Распутин стоит в полный рост на небольшой плите, держа книгу. При этом опирается рукой на пустой стул, который так и просится, чтобы на него кто-то сел и сфотографировался на память.
Интересно, что работа могла выглядеть совсем по-другому.
Эдуард Добровольский,
автор композиции:
Была парочка вариантов, но похуже. Заказчики хотели посадить Распутина, как Василия Шукшина, на камень. К тому же на природный — скульптуру непросто к нему подогнать. Я их разубедил, предложил вариант со стулом. Тем более рядом библиотека.
Получившуюся композицию оценила двоюродная сестра писателя Нина Козеровская на официальном открытии.
Это не единственная работа Эдуарда Добровольского в Саянске. В 2020 году установили скульптуру Ефима Славского, министра среднего машиностроения СССР, при участии которого был построен город.
Кто такой Валентин Распутин
Писатель Валентин Распутин — уроженец села Усть-Уда Иркутской области.
Автор — яркий представитель деревенской прозы. Несколько его произведений входят в школьную программу: рассказ «Уроки французского», повести «Прощание с Матерой» и «Живи и помни».