Железный человек. Известный алтайский художник рассказал, как создал памятник Распутину для Саянска

В Саянске открыли памятник Валентину Распутину. Его изготовил известный барнаульский художник по металлу Эдуард Добровольский. Журналисты altapress.ru ранее побывали в студии и увидели, как команда работает над скульптурой. Мы поговорили с автором и узнали почему он не захотел садить Распутина, как Шукшина.

Металлическую скульптурную композицию установили в новом сквере перед центральной библиотекой Саянска, где недавно завершили ремонт. Здесь даже переименовали улицу: вместо «Школьной» ее назвали в честь Валентина Распутина.

Над двухметровой скульптурой Эдуард Добровольский вместе со своей командой работал несколько месяцев. «Неплохо получилось, — оценивает он результат и добавляет. — Валентин Распутин — писатель достаточно интересный. Как и все, я читал его произведение и фильм, конечно, смотрел „Уроки французского“».

Металлический Распутин стоит в полный рост на небольшой плите, держа книгу. При этом опирается рукой на пустой стул, который так и просится, чтобы на него кто-то сел и сфотографировался на память.

Интересно, что работа могла выглядеть совсем по-другому.

Эдуард Добровольский,

автор композиции:

Была парочка вариантов, но похуже. Заказчики хотели посадить Распутина, как Василия Шукшина, на камень. К тому же на природный — скульптуру непросто к нему подогнать. Я их разубедил, предложил вариант со стулом. Тем более рядом библиотека.

Скульптура Валентина Распутина от Эдуарда Добровольского. admsayansk.ru.

Получившуюся композицию оценила двоюродная сестра писателя Нина Козеровская на официальном открытии.

Это не единственная работа Эдуарда Добровольского в Саянске. В 2020 году установили скульптуру Ефима Славского, министра среднего машиностроения СССР, при участии которого был построен город.

Кто такой Валентин Распутин

Писатель Валентин Распутин — уроженец села Усть-Уда Иркутской области.

Автор — яркий представитель деревенской прозы. Несколько его произведений входят в школьную программу: рассказ «Уроки французского», повести «Прощание с Матерой» и «Живи и помни».