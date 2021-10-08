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Жизнь

«Желток, белок и яйка». 5 интересных фактов о пользе яиц

8 октября во всем мире отмечают необычный праздник — День яйца. Сегодня «чествуют» продукт, насыщенный белком и необходимый для правильной работы всего организма. Как простые с виду яйца спасают здоровье — в подборке фактов altapress.ru.

Яйца. Продукты.
Яйца. Продукты.
СС0
1
Улучшают зрение

Яйца содержат в себе большое количество лютеина. Это антиоксидант, который защищает ткани желтого пятна и усиливает остроту зрения. Кроме того, в продукте много зеаксатина, борющегося с воздействием на глаза ультрафиолетового излучения.

2
Укрепляют скелет

Яйца богаты витамином D, помогающим усваиваться кальцию. Кстати, недостаток последнего в организме ведет к переломам, остеопорозу, хрупкости зубов, волос и ногтей.

Тост с яйцом. Завтрак.
Тост с яйцом. Завтрак.
CC0
3
Усиливают работу мозга

В яйцах содержится и холин. Это вещество, обеспечивающее стабильную работу мозговых клеток и улучшающее память.

4
Снижают риск рака

По данным мировых исследований, ежедневный прием яиц снижает риск развития онкологии. Так, у женщин вероятность рака груди снижается на 24−26%.

Яйца.
Яйца.
СС0
5
Помогают при планировании беременности

Яйца насыщенны витаминами группы В. Они отвечают за формирование половых гормонов, правильно развивают плод и снижают риск умственных отклонений у ребенка.

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