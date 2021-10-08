«Желток, белок и яйка». 5 интересных фактов о пользе яиц

Яйца содержат в себе большое количество лютеина. Это антиоксидант, который защищает ткани желтого пятна и усиливает остроту зрения. Кроме того, в продукте много зеаксатина, борющегося с воздействием на глаза ультрафиолетового излучения.
Яйца богаты витамином D, помогающим усваиваться кальцию. Кстати, недостаток последнего в организме ведет к переломам, остеопорозу, хрупкости зубов, волос и ногтей.
В яйцах содержится и холин. Это вещество, обеспечивающее стабильную работу мозговых клеток и улучшающее память.
По данным мировых исследований, ежедневный прием яиц снижает риск развития онкологии. Так, у женщин вероятность рака груди снижается на 24−26%.
Яйца насыщенны витаминами группы В. Они отвечают за формирование половых гормонов, правильно развивают плод и снижают риск умственных отклонений у ребенка.