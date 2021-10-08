«Желток, белок и яйка». 5 интересных фактов о пользе яиц

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Улучшают зрение

Яйца содержат в себе большое количество лютеина. Это антиоксидант, который защищает ткани желтого пятна и усиливает остроту зрения. Кроме того, в продукте много зеаксатина, борющегося с воздействием на глаза ультрафиолетового излучения.