Жена нацелилась на полбизнеса экс-депутата, «похитившего» на газовых тарифах 1,9 млрд рублей

Речь идет о доле в размере 50% в уставном капитале ХК «Акция». Соответствующий иск в суд подали 19 ноября.

«Поступило исковое заявление Талызиной Е.А. в лице представителя Щербининой Е.Ю. к Калинину С.П., заместителю Генерального прокурора РФ об освобождении имущества от ареста (исключения из описи) доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция»», — рассказали в Кировском райсуде Омска.

Как уточняет «СуперОмск», 25 ноября судья вернул женщине иск. Отказ аргументировали тем, что «дело неподсудно данному суду».

Калинина подозревают в создании преступной группы и завышении тарифов на газ для населения, что позволило похитить 1,9 млрд рублей. Накануне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

По версии обвинения, Калинин с 2011 года начал реализацию своего плана. Тогда он был основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз».

«Выстроил схему, которая позволила завысить тарифы на газ для жителей региона», — отмечает издание.

В схему включили заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы.

По завышенному тарифу заключали договора с контрагентами. Такой механизм работал с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года.

Задержали Калинина в июне 2018 года. Он сразу же прихворал и попал в больницу, где провел неделю. При выписке его встречали следователи.

Ранее задержали экс-прокурора Новосибирска — это связано с делом местного «пиво-лимонадного короля».