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Жизнь

Жена нацелилась на полбизнеса экс-депутата, «похитившего» на газовых тарифах 1,9 млрд рублей

Супруга бывшего депутата заксобрания Омской области Сергея Калинина пытается отсудить у мужа половину бизнеса, сообщает «Om1.ru».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Речь идет о доле в размере 50% в уставном капитале ХК «Акция». Соответствующий иск в суд подали 19 ноября.

«Поступило исковое заявление Талызиной Е.А. в лице представителя Щербининой Е.Ю. к Калинину С.П., заместителю Генерального прокурора РФ об освобождении имущества от ареста (исключения из описи) доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция»», — рассказали в Кировском райсуде Омска.

Как уточняет «СуперОмск», 25 ноября судья вернул женщине иск. Отказ аргументировали тем, что «дело неподсудно данному суду».

Калинина подозревают в создании преступной группы и завышении тарифов на газ для населения, что позволило похитить 1,9 млрд рублей. Накануне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

По версии обвинения, Калинин с 2011 года начал реализацию своего плана. Тогда он был основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз».

«Выстроил схему, которая позволила завысить тарифы на газ для жителей региона», — отмечает издание.

В схему включили заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы.

По завышенному тарифу заключали договора с контрагентами. Такой механизм работал с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года.

Задержали Калинина в июне 2018 года. Он сразу же прихворал и попал в больницу, где провел неделю. При выписке его встречали следователи.

Ранее задержали экс-прокурора Новосибирска — это связано с делом местного «пиво-лимонадного короля».

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