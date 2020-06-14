Жена Преснякова кардинально изменила имидж, поклонники ее не узнали

38-летняя Наталья Подольская опубликовала в соцсетях фото, на котором ее не сразу признали поклонники. Певица была с непривычно короткими волосами и шикарном боди.

Жена Преснякова подписала фото короткой подписью «А если так?», что дало надежду подписчикам, что это все-таки парик, а не стрижка.

Но образ Натальи все же обсудили в комментариях. Кто-то признал, что певице очень идет такой стиль, а некоторые категорически его отвергли.

«Прекрасна во всех образах!», «На мой взгляд, стали старше выглядеть», «Нет, такой образ вас старит, а вы такая хорошенькая и нежная», «Помолодела лет на 20», — разошлись во мнениях поклонники.

Подольская любит экспериментировать с разными образами и нарядами. Но не все ее модные облачения находят поддержку у фолловеров.