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Жизнь

Жена «высшего авторитета» Попёнка требует признать его без вести пропавшим кормильцем

Супруга известного в Ульяновске авторитета, обвиненного в «занятии высшего положения в преступной иерархии», просит признать мужа пропавшим без вести, сообщает 73online.ru.

Криминал.
Криминал.
unsplash.com

Криминального авторитета по прозвищу Попёнок обвинили в руководстве преступностью полтора года назад. При этом на время расследования запретили покидать дом по ночам.

Через несколько дней мужчина бесследно исчез — его объявили в федеральный, а затем в международный розыск. С тех пор нет официальных новостей о его судьбе.

«Супруга, которая воспитывает двух общих несовершеннолетних детей, просит суд признать мужа пропавшим без вести. В соответствии с Гражданским кодексом РФ человек может быть признан судом таковым, если в течение года по месту его жительства ни у кого нет сведений, где он находится», — отмечает издание.

Иск от женщины поступил в суд в конце марта, заседание состоится 26 апреля.

По информации издания, заявление о признании авторитета пропавшим подали, чтобы получать пенсию на двух детей — по потере кормильца.

Положительное решение суда также даст возможность, например, выехать за границу и распоряжаться имуществом пропавшего.

Ранее в Москве на беговой дорожке в спортклубе расстреляли вора в законе Альберта Рыжего.

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