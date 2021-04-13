ЧП в фитнес-клубе: на беговой дорожке расстреляли вора в законе

Днем 12 апреля в столичном элитном фитнес-клубе «Алые паруса» один из посетителей застрелил мужчину на беговой дорожке.

Убитым оказался 40-летний вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Следственном комитете рассказали, что мужчина несколько раз выстрелил в Гейдарова из пистолета и скрылся, его разыскивают.

Альберт Рыжий умер на месте.

Мужчина стрелял из пистолета-пулемета, уточняет «112». Издание также пишет, что убийца был знаком с Гейдаровым, они вместе занимались и между ними произошел конфликт.

Baza называет Алика Рыжего первым в истории России вором в законе — его освободили условно-досрочно в марте. В 2014 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы за вымогательство, пишет polit.ru.

СК завел уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (105 и 222 УК РФ).

Ранее сообщалось, что проживающий в Чечне криминальный авторитет Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой) и известный на Украине Владимир Дрибный (Полтава) умерли в один день — 15 мая 2020 года.

В сентябре 2018 года тело нижегородского «вора в законе» Владимира Вагина по кличке Вова Вагон обнаружено в одной из исправительных колоний (ИК) Пермского края.