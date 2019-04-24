Женам на заметку: эксперты составили портрет изменника

Способных на измену мужчин можно узнать по лицу — такому выводу пришла международная группа ученых. Исследователи опросили почти 1,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 75 лет. Им предложили оценить фотографии 189 мужчин и женщин, и определить, кто из них способен на измену, пишет «Росбалт».

По итогам получился «портрет изменника» — лицо с волевым подбородком, тонкими губами и ярко выраженными надбровными дугами.

Женщины видят в мужчинах с выраженной мужественностью высокий риск быть покинутыми ими, поскольку они привлекательны и для других женщин, считают эксперты. И большинство участников опроса оказались правы — отобранные на фото обладатели мужественных лиц признались, что чаще испытывают желание уводить партнеров у других или пофлиртовать с ними.

С женщинами этот эффект не сработал — по чертам лица не получилось распознать предрасположенную к изменам даму. Вероятно, «виноват» макияж.

Ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован. Тем, кто хочет привлечь внимание любимого человека, психологи советуют не идти на такой радикальный шаг, как измена. Чтобы «разбудить» партнера будет достаточно невинного флирта на стороне, который вызовет ревность. Но этот совет очень индивидуальный и зависит от особенностей человека.