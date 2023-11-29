Женатый ловелас похудел и завел семь любовниц

Его жена позволила ему завести любовниц.

Случай произошел в Бразилии, указывает Lenta.ru. Мужчина, что был очень застенчивым и даже боялся женщин. На этом фоне поправился почти до 100 килограммов.

Но вскоре встретил девушку своей мечты. Они поженились. Мужчина похудел.

Но завел с разрешения супруги семь любовниц. Некоторые проживают с супругами.

Ранее во время секс-марафона умерла женщина.

Происшествие случилось в гостинице. Мужчина заранее принял средства для улучшения потенции. И секс затянулся.

В какой-то момент женщина стала жаловаться на усталость, ослабела, а затем потеряла сознание. Женщину отвезли в клинику, но было поздно. Спасти ее не удалось.

Между тем активной сексуальной жизни требуется много энергии. Не нужно брать на себя лишнюю нагрузку на работе. Таким образом сохранится энергия для спальни.

Также для яркого секса важно умение озвучивать свои желания. Да и сам факт обсуждения тайных желаний может быть весьма эротичным.