Женщина пригрозила заразить ковидом соседа за слишком громкую музыку

В Саратовской области будут судить местную жительницу, которая напугала любителя громкой музыки, пишет « Вольск.ру ».

Коронавирус. Он с нами надолго.

Инцидент произошел в Вольске. 38-летняя женщина поссорилась с 29-летним соседом, который громко слушал музыку.

Дама пояснила, что молодой человек не хотел убавлять громкость, тогда она пригрозила ему, что заразит коронавирусом.

«Она в это время являлась контактным лицом, у нее муж заразился ковидом, и находилась на самоизоляции», — рассказали изданию знакомые женщины.

Сосед всерьез испугался и пожаловался в полицию. В отношении женщины завели административное дело.

Теперь любительнице тишины грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей — за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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