Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 февраля -7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Женщина пригрозила заразить ковидом соседа за слишком громкую музыку

В Саратовской области будут судить местную жительницу, которая напугала любителя громкой музыки, пишет «Вольск.ру».

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Инцидент произошел в Вольске. 38-летняя женщина поссорилась с 29-летним соседом, который громко слушал музыку.

Дама пояснила, что молодой человек не хотел убавлять громкость, тогда она пригрозила ему, что заразит коронавирусом.

«Она в это время являлась контактным лицом, у нее муж заразился ковидом, и находилась на самоизоляции», — рассказали изданию знакомые женщины.

Сосед всерьез испугался и пожаловался в полицию. В отношении женщины завели административное дело.

Теперь любительнице тишины грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей — за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ранее эксперт предположил, что может стать с россиянами, которые не переболели COVID-19.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость