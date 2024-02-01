1 февраля
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Жизнь

Женщина рассказала, от чего нужно отказаться, чтобы достигать яркого удовольствия в постели

Американка Тони Лара рассказала, что после отказа от алкоголя ее жизнь стала намного ярче, передает New York Post.

Секс.
Секс.
CCO

Бывшая барменша отказалась от алкоголя и заметила, что ее оргазмы стали ярче.

Она призналась, что раньше всегда пила алкоголь перед свиданиями, чтобы не волноваться. Однако несколько лет назад она перестала пить и ее сексуальная жизнь стала намного лучше.

Лара стала более требовательна к партнерам. При этом раньше она симулировала.

Психотерапевт объяснила, что многие люди, которые перестают пить, ощущают жизнь и секс по-новому. Часто женщины испытывают боль во время секса, а мужчины проблемы с потенцией.

Ранее сообщалось, что сексолог назвала неожиданные опасности секса для жизни и здоровья.

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