Женщина выжила после остановки сердца. Оно не билось 25 минут

Жительница США осталась в живых после двухнедельной комы и 25-минутной остановки сердца, сообщает " Лента.ру ".

Женщина потеряла сознание посреди спальни. Врачи вернули ее к жизни дефибриллятором, и доставили в больницу, где ввели в медикаментозную кому.

Пациентка провела в коме две недели и благополучно из нее вышла.

По ее словам, проблем с работой сердца она не имела никогда. И несмотря на отсутствие сердцебиения в течение 25 минут, она не столкнулась с серьезными последствиями и смогла вернуться к нормальной жизни.

Ранее в состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина.

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