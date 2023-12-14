14 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

У депутата остановилось сердце после слов о гневе божьем

Депутат попал в больницу после выступления в парламенте.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Это произошло в Турции.

Парламентарий вышел на трибуну, чтобы раскритиковать политику турецкого правительства в отношении войны в секторе Газа, пишет Fox News.

И сказал, что «даже если вы избежите муки истории, гнев божий неизбежен».

Сразу после этих слов у депутата остановилось сердце, указывает Lenta.ru.

Мужчину пытались реанимировать, а потом на носилках вынесли из зала заседаний и госпитализировали. Политика подключили к аппарату искусственного кровообращения.

Ранее барнаульский депутат и политтехнолог лишились телефона после драки в баре.

Мужчины пришли в магазин разливного пива. Там они некоторое время выпивали, а после полуночи в баре началась потасовка.

Когда на место прибыла Росгвардия, они вышли покурить на улицу и оставили телефоны на столе. Гаджеты пропали, когда мужчины вернулись в заведение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость