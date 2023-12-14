У депутата остановилось сердце после слов о гневе божьем

Это произошло в Турции.
Парламентарий вышел на трибуну, чтобы раскритиковать политику турецкого правительства в отношении войны в секторе Газа, пишет Fox News.
И сказал, что «даже если вы избежите муки истории, гнев божий неизбежен».
Сразу после этих слов у депутата остановилось сердце, указывает Lenta.ru.
Мужчину пытались реанимировать, а потом на носилках вынесли из зала заседаний и госпитализировали. Политика подключили к аппарату искусственного кровообращения.
Ранее барнаульский депутат и политтехнолог лишились телефона после драки в баре.
Мужчины пришли в магазин разливного пива. Там они некоторое время выпивали, а после полуночи в баре началась потасовка.
Когда на место прибыла Росгвардия, они вышли покурить на улицу и оставили телефоны на столе. Гаджеты пропали, когда мужчины вернулись в заведение.