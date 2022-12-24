24 декабря
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Происшествия

Закрыли дело новосибирского депутата, который сбил ребенка

Мировой судья освободил от уголовной ответственности депутата Сергея Мамонтова, который 31 октября сбил ребенка и скрылся с места ДТП, передает ТАСС.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Возбужденное по факту ДТП дело об оставлении в опасности прекратили в связи с примирением сторон.

Напомним, мальчика сбили 31 октября. У ребенка обнаружили черепно-мозговую травму и перелом бедра.

Ранее жена чиновника приходила к ребенку в больницу, чтобы попросить прощения. Сам депутат предложил матери покалеченного мальчика полмиллиона рублей, та согласилась.

Мамонтов состоял в партии «Единая Россия», но его оттуда выгнали после инцидента.

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