Закрыли дело новосибирского депутата, который сбил ребенка

Возбужденное по факту ДТП дело об оставлении в опасности прекратили в связи с примирением сторон.
Напомним, мальчика сбили 31 октября. У ребенка обнаружили черепно-мозговую травму и перелом бедра.
Ранее жена чиновника приходила к ребенку в больницу, чтобы попросить прощения. Сам депутат предложил матери покалеченного мальчика полмиллиона рублей, та согласилась.
Мамонтов состоял в партии «Единая Россия», но его оттуда выгнали после инцидента.
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