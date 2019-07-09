Женщине, систематически истязавшей детей, суд Заринска вынес условный приговор

45-летнюю жительницу Заринского района, которая избивала детей табуретом и заставляла их спать на коврике на полу, суд признал виновной в жестоком обращении и приговорил к условному сроку, сообщает региональный следком.

Напомним, в сентябре 2018 года 9-летнего мальчика, который находился под опекой женщины, госпитализировали из дома в больницу с закрытым переломом ноги. Следователи стали разбираться и вскоре возбудили уголовное дело. Выяснилось, что под опекой у женщины было 7 детей. Травму мальчику из-за якобы его непослушания нанесла она сама.

Следователи установили факты систематического унижения и применения насилия к двум детям — 10-летней девочке и 9-летнему мальчику. С января по сентябрь 2018 года женщина физически и морально наказывала детей. За непослушание она заставляла мальчика много раз приседать или спать на коврике на полу. Она их также била, в том числе табуретом по голове.

Всех детей забрали от женщины, а ее саму заключили под стражу.

Кроме того, следователи расследуют уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входил контроль в том числе и за этой семьей. Следком направил в администрацию Заринского района и в правительство края представления об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления.

Суд признал виновной в жесткомо обращении с детьми, в причинении им физических и психический страданий путем систематического нанесения побоев, в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Наказание — лишение свободы на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.