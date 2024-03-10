Женщины с именами Екатерина и Софья признаны самыми опасными. Кто еще в списке

Ярославский нумеролог Захар Самоцветов назвал имена самых опасных женщин, которым не стоит переходить дорогу ни мужчинам, ни другим женщинам, сообщает progorod76.ru.

В списке нумеролога всего семь имен. Самыми опасными, хитрыми и мстительными считаются женщины с именами: Анна, Варвара, Анастасия, Вероника, Карина, Екатерина и Софья.

Как рассказал Самоцветов, носительницы этих имен готовы на все ради достижения целей. Причем не важно, будет это в карьере, любви или учебе. Эти дамы пойду по головам, если придется, утверждает нумеролог.

Ссориться с ними ни в коем случае нельзя. Женщины с этими именами обладают разрушительной энергетикой.

Кстати, в феврале в Алтайском крае новорожденных девочек чаще всего называли Софией, Алисой и Анной.

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