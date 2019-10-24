Женщины в российских сёлах получат право на сокращённый рабочий день

24 октября Госдума приняла в третьем чтении закон, который гарантирует женщинам, работающим в сельской местности, сокращенный рабочий день. Теперь документ поступит для рассмотрения в Совфед, передает РБК.

Новый закон даст право на рабочую неделю не более 36 часов женщинам, которые живут и работают в сельской местности. При этом документ гарантирует сохранение размера заработной платы и повышенную оплату в тех случаях, когда рабочий день разделен на части.

Автором поправок в Трудовой кодекс стала группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По его словам, принятый закон защитит сельчанок от риска снижения зарплаты и недоплат за тяжелые условия труда.



Поводом для поправок в Трудовой кодекс стали противоречия в подзаконных актах: в постановлении Верховного совета РСФСР от 1990 года для работающих в селе женщин устанавливалась 36-часовая рабочая неделя, а в нынешней редакции ТК РФ для всех установлена норма в 40 часов.



В апреле председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал хорошее будущее российским селам. В том числе, поручил проработать законодательную основу для 36-часовой недели сельчанок.