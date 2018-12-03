Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

2 декабря Жерар Депардье приехал в Новосибирск. По словам Юлии Мосман, на вторник у актера запланирована официальная встреча с губернатором региона Андреем Травниковым.

«Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания. Также в планах съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с Первым каналом», — сообщила Мосман.