Жерар Депардье сыграет генсека Брежнева

Режиссером фильма выступил хорват Лордан Зафранович. Картина будет рассказывать о вводе советских войск в 1968 году в Прагу и подавлении антисоветского мятежа.
Главным героем фильма станет лидер общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии Александр Дубчек. Выход фильма запланирован на 2022 год.
Напомним, что 70-летний Жерар Депардье еще в 2013 году получил от президента страны Владимира Путина российское гражданство на ряду с такими звездами, как американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший.
В декабре прошлого года стало известно, что Депардье прописался в Новосибирске. Такой выбор объяснялся тем, что актер хочет открыть в Сибири свой бизнес по производству продуктов питания.