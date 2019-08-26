Жерар Депардье сыграет генсека Брежнева

Знаменитый французский актер Жерар Депардье воплотиться в образ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме о пражских событиях 1968 года. Об этом пишет газета «Известия».

Режиссером фильма выступил хорват Лордан Зафранович. Картина будет рассказывать о вводе советских войск в 1968 году в Прагу и подавлении антисоветского мятежа.

Главным героем фильма станет лидер общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии Александр Дубчек. Выход фильма запланирован на 2022 год.

Напомним, что 70-летний Жерар Депардье еще в 2013 году получил от президента страны Владимира Путина российское гражданство на ряду с такими звездами, как американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший.

В декабре прошлого года стало известно, что Депардье прописался в Новосибирске. Такой выбор объяснялся тем, что актер хочет открыть в Сибири свой бизнес по производству продуктов питания.