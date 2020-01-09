Жерар Депардье высказался о Новосибирске и Томске в «Вечернем Урганте»

Французский актер Жерар Депардье в «Вечернем Урганте» признался в любви к сибирским городам — Новосибирску и Томску. На это обращает внимание ndn.info.

Ургант спросил гостя, правда ли, что у него есть прописка в Сибири. На это Депардье ответил:

«Да, в Новосибирске. И мне очень нравится этот сибирский город. И Томск тоже! Мне нравится сибирский горизонт», — заявил знаменитость.

Напомним, Жерар Депардье еще в 2013 году получил от президента страны Владимира Путина российское гражданство.

В декабре 2018 года стало известно, что Депардье прописался в Новосибирске. Такой выбор объяснялся тем, что актер хочет открыть в Сибири свой бизнес по производству продуктов питания.