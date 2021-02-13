Жилье в «Изумрудном»: в общественном парке Барнаула появились уютные беличьи домики

Дома для местных белок были установлены на центральной аллее. Их изготовил местный житель, директор компании «Прямой угол» Артем Старыгин. Пока в парке появились только две «квартиры» для животных, но если они понравятся белкам, то такие же домики появятся и в других частях Изумрудного.

Местные жители не первый год подкармливают животных. Так белкам проще пережить зиму. Но большой проблемой стал недостаток жилья. Раньше пушистые обитатели парка селились в дуплах старых деревьев и строили из подручных материалов жилища в их кронах. Но после вырубок, проведенных прежним арендатором «Изумрудного», жилплощади стало не хватать.

В парке «Изумрудный» появились беличьи домики. Лариса Барышева.

Сейчас в парке постоянно живут только две белки. Активисты надеются, что со временем, благодаря установленным бельчатникам, местная популяция увеличится.

Проект домиков был разработан биологом, орнитологом Алексеем Эбелем — «главным специалистом по белкам», как его назвал сам Артем Старыгин. Правильно реализовать задумку получилось только со второго раза. Первые домики промокали и не были рассчитаны на реальный вес животных.

Белка. СС0

Сейчас же все учтено: домики удобные, им не страшны ни дождь, ни ветер. А еще они оснащены специальными креплениями, чтобы их было удобно монтировать к стволам деревьев.

Бельчатники немного напоминают скворечники, но только внешне. Они отличаются формой и размером отверстий.

Алексей Эбель,

биолог:

В какой-то мере это небольшой эксперимент, потому что белки — это новые обитатели парка. Они появились года три назад. Здесь жили две взрослых и три молодых особи. Со временем молодняк ушел.

В парке «Изумрудный» появились беличьи домики. Лариса Барышева.

Орнитолог пояснил, что структура парка значительно отличается от леса. Здесь нет крупных деревьев с большими дуплами и кронами, где животные могут уютно устраиваться. К тому же, в парке много ворон и коршунов, которые представляют большую угрозу, как взрослым, так и пушистому молодняку. Сейчас проблема решена. осталось дождаться, когда задумку активистов оценят пушистые квартиранты.