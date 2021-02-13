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Жизнь

Жилье в «Изумрудном»: в общественном парке Барнаула появились уютные беличьи домики

Дома для местных белок были установлены на центральной аллее. Их изготовил местный житель, директор компании «Прямой угол» Артем Старыгин. Пока в парке появились только две «квартиры» для животных, но если они понравятся белкам, то такие же домики появятся и в других частях Изумрудного.

Артем Старыгин.
Артем Старыгин.
Лариса Барышева.

Местные жители не первый год подкармливают животных. Так белкам проще пережить зиму. Но большой проблемой стал недостаток жилья. Раньше пушистые обитатели парка селились в дуплах старых деревьев и строили из подручных материалов жилища в их кронах. Но после вырубок, проведенных прежним арендатором «Изумрудного», жилплощади стало не хватать.

В парке &quot;Изумрудный&quot; появились беличьи домики.
В парке «Изумрудный» появились беличьи домики.
Лариса Барышева.

Сейчас в парке постоянно живут только две белки. Активисты надеются, что со временем, благодаря установленным бельчатникам, местная популяция увеличится.

Проект домиков был разработан биологом, орнитологом Алексеем Эбелем — «главным специалистом по белкам», как его назвал сам Артем Старыгин. Правильно реализовать задумку получилось только со второго раза. Первые домики промокали и не были рассчитаны на реальный вес животных.

Белка.
Белка.
СС0

Сейчас же все учтено: домики удобные, им не страшны ни дождь, ни ветер. А еще они оснащены специальными креплениями, чтобы их было удобно монтировать к стволам деревьев.

Бельчатники немного напоминают скворечники, но только внешне. Они отличаются формой и размером отверстий.

Алексей Эбель,
биолог:

В какой-то мере это небольшой эксперимент, потому что белки — это новые обитатели парка. Они появились года три назад. Здесь жили две взрослых и три молодых особи. Со временем молодняк ушел.

В парке &quot;Изумрудный&quot; появились беличьи домики.
В парке «Изумрудный» появились беличьи домики.
Лариса Барышева.

Орнитолог пояснил, что структура парка значительно отличается от леса. Здесь нет крупных деревьев с большими дуплами и кронами, где животные могут уютно устраиваться. К тому же, в парке много ворон и коршунов, которые представляют большую угрозу, как взрослым, так и пушистому молодняку. Сейчас проблема решена. осталось дождаться, когда задумку активистов оценят пушистые квартиранты.

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