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3 марта -1°C

Жилье ветерана труда засыпали снегом после отказа переехать в дом престарелых

В Новосибирской области отказавшуюся переехать в дом престарелых ветерана труда из Барабинска засыпали снегом, сообщают в паблике «Инцидент Новосибирск».

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

На прошлой неделе «Гражданский патруль» рассказал о ветеране труда Татьяне Галабановой, которая проживет в доме с разваливающейся крышей, на улице Шевченко, 2. В этом году женщине исполнится 90 лет.

Общественники обратились в администрацию Барабинска. Спустя пару дней пришел социальный работник и предложил ей переехать в дом престарелых. От предложения Галабанова отказалась.

«Далее администрация решила своеобразно позаботиться о пенсионерке, отправив на ее улицу снегоочистительную технику, которая попросту завалила дом ветерана сугробами», — говорится в сообщении.

Женщина переживает, что весной снег растает и вода пойдет во двор, все затопит.

«Если бы я сама могла, то убрала бы снег, но у меня и глаза уже не видят, и ноги не ходят», — рассказала ветеран труда, отметив, что ей пришлось за свой счет нанимать машину, чтобы вывезти снег от ее дома.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Барабинска с просьбой привлечь к ответственности людей, по чьей вине дом ветерана труда завалило снегом.

Также общественники обратились в администрацию города с просьбой возместить расходы на вывоз снега.

«На фоне скандала с домом престарелых в Новосибирске, когда вскрылись факты издевательств над людьми, нежелание Татьяны Галабановой отправляться в подобное учреждение вполне объяснимо. Мы просили выделить ветерану труда, которая с молодости строила город Барабинск, комнату по соцнайму, которую она даже не собирается приватизировать, но подобное отношение к человеку просто возмущает», — подчеркнул барабинский депутат Константин Терещенко.

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