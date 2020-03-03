Жилье ветерана труда засыпали снегом после отказа переехать в дом престарелых

В Новосибирской области отказавшуюся переехать в дом престарелых ветерана труда из Барабинска засыпали снегом, сообщают в паблике « Инцидент Новосибирск ».

На прошлой неделе «Гражданский патруль» рассказал о ветеране труда Татьяне Галабановой, которая проживет в доме с разваливающейся крышей, на улице Шевченко, 2. В этом году женщине исполнится 90 лет.

Общественники обратились в администрацию Барабинска. Спустя пару дней пришел социальный работник и предложил ей переехать в дом престарелых. От предложения Галабанова отказалась.

«Далее администрация решила своеобразно позаботиться о пенсионерке, отправив на ее улицу снегоочистительную технику, которая попросту завалила дом ветерана сугробами», — говорится в сообщении.

Женщина переживает, что весной снег растает и вода пойдет во двор, все затопит.

«Если бы я сама могла, то убрала бы снег, но у меня и глаза уже не видят, и ноги не ходят», — рассказала ветеран труда, отметив, что ей пришлось за свой счет нанимать машину, чтобы вывезти снег от ее дома.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Барабинска с просьбой привлечь к ответственности людей, по чьей вине дом ветерана труда завалило снегом.

Также общественники обратились в администрацию города с просьбой возместить расходы на вывоз снега.