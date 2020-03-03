Жилье ветерана труда засыпали снегом после отказа переехать в дом престарелых

На прошлой неделе «Гражданский патруль» рассказал о ветеране труда Татьяне Галабановой, которая проживет в доме с разваливающейся крышей, на улице Шевченко, 2. В этом году женщине исполнится 90 лет.
Общественники обратились в администрацию Барабинска. Спустя пару дней пришел социальный работник и предложил ей переехать в дом престарелых. От предложения Галабанова отказалась.
«Далее администрация решила своеобразно позаботиться о пенсионерке, отправив на ее улицу снегоочистительную технику, которая попросту завалила дом ветерана сугробами», — говорится в сообщении.
Женщина переживает, что весной снег растает и вода пойдет во двор, все затопит.
«Если бы я сама могла, то убрала бы снег, но у меня и глаза уже не видят, и ноги не ходят», — рассказала ветеран труда, отметив, что ей пришлось за свой счет нанимать машину, чтобы вывезти снег от ее дома.
«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Барабинска с просьбой привлечь к ответственности людей, по чьей вине дом ветерана труда завалило снегом.
Также общественники обратились в администрацию города с просьбой возместить расходы на вывоз снега.
«На фоне скандала с домом престарелых в Новосибирске, когда вскрылись факты издевательств над людьми, нежелание Татьяны Галабановой отправляться в подобное учреждение вполне объяснимо. Мы просили выделить ветерану труда, которая с молодости строила город Барабинск, комнату по соцнайму, которую она даже не собирается приватизировать, но подобное отношение к человеку просто возмущает», — подчеркнул барабинский депутат Константин Терещенко.