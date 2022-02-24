Жилой дом в барнаульском поселке рассыпается по кирпичикам

Кирпичи падают с фасада у крыши четырехэтажного здания. Внизу они находят препятствие в виде газовой трубы и рикошетят от нее на тротуар.
«Год назад публиковали видео с той же проблемой — падающими кирпичами по адресу Научный городок, дом 13. Но, увы, ни администрация посёлка, ни управляющая компания не предприняли никаких действий. С наступлением оттепели кирпичи стали сыпаться градом на головы жителей дома, на газовую трубу, угрожая аварией», — поделился информацией подписчик.
Сравнивая два видео с разницей в год, можно заметить, что фасад дома значительно поредел.
«Никого не убило же. Вот убьет, тогда зашевелятся все», — резюмировали подписчики паблика.
В прошлом году в барнаульском поселке Южный сильный ветер полностью сорвал обшивку со стены 10-этажного дома — с первого этажа по десятый.