Жилой дом в барнаульском поселке рассыпается по кирпичикам

С многоэтажного жилого дома в Научном городке падают кирпичи, рассказал местный житель Barnaul 22. По его словам, проблема существует уже больше года, но никто не реагирует.

Кирпичи падают с фасада у крыши четырехэтажного здания. Внизу они находят препятствие в виде газовой трубы и рикошетят от нее на тротуар.

«Год назад публиковали видео с той же проблемой — падающими кирпичами по адресу Научный городок, дом 13. Но, увы, ни администрация посёлка, ни управляющая компания не предприняли никаких действий. С наступлением оттепели кирпичи стали сыпаться градом на головы жителей дома, на газовую трубу, угрожая аварией», — поделился информацией подписчик.



Сравнивая два видео с разницей в год, можно заметить, что фасад дома значительно поредел.

«Никого не убило же. Вот убьет, тогда зашевелятся все», — резюмировали подписчики паблика.

В прошлом году в барнаульском поселке Южный сильный ветер полностью сорвал обшивку со стены 10-этажного дома — с первого этажа по десятый.