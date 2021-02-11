Жильцам барнаульской новостройки из-за «пьяных» слесарей пришлось самим устранять потоп

В новостройке на ул. Челюскинцев, 80к1 прорвало трубу. Жильцы говорят, что вода с 18 этажа добежала до первого, а последствия им пришлось устранять самим.

«С аварийной службы приехали двое пьяных мужчин. В итоге вода лилась больше часа, побежала до 1 этажа. Последствия устраняли сами жильцы», — рассказал один из жильцов в группе «Инцидент Барнаул».

Он приложил к посту, озаглавленному как «крик души» видео, но оно оказалось не слишком информативным.

«А перекрыть воду-то нельзя в подъезде за час самим или с тсж? Что никто из жильцов 18 этажей не знает, где вода перекрывается что ли?» — высказали замечания комментаторы.

Отметим, что дом входит в ЖК «Новый квартал». Барнаульцы напоминают, что застройщик дает гарантию и убытки «вполне реально отсудить».

Ранее сообщалось, что в январе Арбитражный суд Алтайского края лишил лицензии четыре управляющие компании.