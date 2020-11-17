Жириновский призвал запереть все храмы, чтобы снизить смертность в стране

Жириновский подчеркнул, что в храмах не соблюдают ни социальную дистанцию, ни необходимые меры безопасности.
«Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете?» — возмутился он.
Также политик прокомментировал жалобы представителей разных религий на высокую смертность священников.
«Вот у нас умирает много священников. Так закройте храмы, поберегите ваших священников», — предложил Жириновский способ снизить число смертей.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в РПЦ.
Она напомнила патриарху, что «это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил».
Напомним, в конце октября от коронавируса умер скандально известный священник Димитрий Смирнов, ему было 69 лет.