Жириновский призвал запереть все храмы, чтобы снизить смертность в стране

Жириновский подчеркнул, что в храмах не соблюдают ни социальную дистанцию, ни необходимые меры безопасности.

«Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете?» — возмутился он.