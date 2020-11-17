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17 ноября
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Жизнь

Жириновский призвал запереть все храмы, чтобы снизить смертность в стране

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал на время пандемии закрыть храмы, поскольку там постоянно находится большое количество людей, сообщает РИА «Новости».

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Жириновский подчеркнул, что в храмах не соблюдают ни социальную дистанцию, ни необходимые меры безопасности.

«Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете?» — возмутился он.

Также политик прокомментировал жалобы представителей разных религий на высокую смертность священников.

«Вот у нас умирает много священников. Так закройте храмы, поберегите ваших священников», — предложил Жириновский способ снизить число смертей.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в РПЦ.

Она напомнила патриарху, что «это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил».

Напомним, в конце октября от коронавируса умер скандально известный священник Димитрий Смирнов, ему было 69 лет.

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