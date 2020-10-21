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Жизнь

От коронавируса умер скандально известный священник

Скончался протоиерей Димитрий Смирнов, ему было 69 лет. Он заболел коронавирусом. Сообщалось, что выздоровление идет непросто.

Свеча.
Свеча.
CC0

О смерти священника в своем телеграм-канале написал пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский: «Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию».

В начале октября уже появлялась информация о смерти протоиерея Димитрия Смирнова, но тогда она не подтвердилась, пишет bfm.ru.

Священник Дмитрий Смирнов был уверен, что образование девочкам не нужно — для них гораздо важнее уметь ухаживать за маленькими детьми, чем посещать школу.

Также, по мнению протоиерея, людям следует отказаться от родственников, недвижимости и денег, так как только любовь к Иисусу приведет к вечной жизни. А современный мир, по словам Смирнова, ведет прямо в преисподнюю.

Скандалы

Священнослужитель получил скандальную известность за свои высказывания по поводу гражданского брака — он назвал женщин, живущих в гражданском браке «бесплатными проститутками», а мужчин «национальной катастрофой».

В РПЦ заявили, что слова Смирнова — «неудачный троллинг», который не призван оскорбить кого-либо. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своем Facebook, что заявление протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке может привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами».

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