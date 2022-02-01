Житель Алейска избил жену и ударил полицейского стеклянным стаканом по голове

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Алейске. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения супругами произошла ссора.
«Обвиняемый в ходе словесного конфликта, находясь в помещении дома и на придомовой территории, нанес женщине руками и ногами не менее 12 ударов по голове и телу. В результате 37-летняя потерпевшая получила тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.
На место прибыл сотрудник полиции. Мужчина грубыми высказываниями оскорбил правоохранителя и ударил стеклянным стаканом по голове.
Обвиняемый вину признал полностью, уголовное дело направили в суд.
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы за «причинение тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью», а за «насилие в отношении представителя власти» — до 10 лет.
Ранее в колонию отправили жителя Алтая, воткнувшего нож в смартфон полицейского.