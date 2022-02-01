1 февраля
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Жизнь

Житель Алейска избил жену и ударил полицейского стеклянным стаканом по голове

В Алтайском крае мужчину будут судить за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью супруге и насилие в отношении правоохранителя, сообщает региональный СК.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Алейске. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения супругами произошла ссора.

«Обвиняемый в ходе словесного конфликта, находясь в помещении дома и на придомовой территории, нанес женщине руками и ногами не менее 12 ударов по голове и телу. В результате 37-летняя потерпевшая получила тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

На место прибыл сотрудник полиции. Мужчина грубыми высказываниями оскорбил правоохранителя и ударил стеклянным стаканом по голове.

Обвиняемый вину признал полностью, уголовное дело направили в суд.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы за «причинение тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью», а за «насилие в отношении представителя власти» — до 10 лет.

Ранее в колонию отправили жителя Алтая, воткнувшего нож в смартфон полицейского.

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