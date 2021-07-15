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Жизнь

Житель Алейска ударил безработного молотком и овладел серебряным перстнем

В Алтайском крае задержали мужчину, намеревавшегося сдать в ломбард похищенное при помощи насилия украшение, сообщает региональное МВД.

Перстень.
Перстень.
pixabay.com

Инцидент произошел в Алейске — в полицию обратилась мать потерпевшего, рассказав про избитого сына.

Правоохранители выяснили, что во время распития алкоголя между двумя 26-летними безработными произошел конфликт.

«Хозяин дома ударил потерпевшего молотком по голове, после чего забрал серебряный перстень оппонента», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого оперативно задержали — он намеревался сдать похищенное украшение в ломбард.

Возбудили дело по признакам «грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае расследовали пропажу золотого перстня с драгоценным камнем стоимостью не менее 100 тыс. рублей.

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