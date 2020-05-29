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Жизнь

Житель Алтая «через нехочу» убил сожителя сестры спустя полгода после УДО

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя сестры, сообщает региональный СК.

Мужчина с битой.
Мужчина с битой.
СС0

39-летнего жителя Ключевского района обвиняют в убийстве, произошедшем в вечернее время в марте 2020 года.

«В жилом доме в одном из сел между обвиняемым и гражданским мужем его сестры из-за бытовых вопросов произошел конфликт. Мужчина взял стоящую у стены деревянную биту и нанес не менее трех ударов в область головы сожителя сестры», — рассказали в ведомстве.

В результате 43-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Обвиняемый заявил, что убивать знакомого не хотел. Поэтому свою вину он признал частично.

Примечательно, что злоумышленник в мае 2019 года условно-досрочно освободился — отбывал наказание за аналогичное преступление.

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