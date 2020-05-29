Житель Алтая «через нехочу» убил сожителя сестры спустя полгода после УДО

39-летнего жителя Ключевского района обвиняют в убийстве, произошедшем в вечернее время в марте 2020 года.

«В жилом доме в одном из сел между обвиняемым и гражданским мужем его сестры из-за бытовых вопросов произошел конфликт. Мужчина взял стоящую у стены деревянную биту и нанес не менее трех ударов в область головы сожителя сестры», — рассказали в ведомстве.