Житель Алтая «через нехочу» убил сожителя сестры спустя полгода после УДО

39-летнего жителя Ключевского района обвиняют в убийстве, произошедшем в вечернее время в марте 2020 года.
«В жилом доме в одном из сел между обвиняемым и гражданским мужем его сестры из-за бытовых вопросов произошел конфликт. Мужчина взял стоящую у стены деревянную биту и нанес не менее трех ударов в область головы сожителя сестры», — рассказали в ведомстве.
В результате 43-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.
Обвиняемый заявил, что убивать знакомого не хотел. Поэтому свою вину он признал частично.
Примечательно, что злоумышленник в мае 2019 года условно-досрочно освободился — отбывал наказание за аналогичное преступление.