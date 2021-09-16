Житель Алтая ответит за смерть ребенка на самодельной прогнившей деревянной карусели

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом после гибели четырехлетнего мальчика во время развлечения, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в одном из сел Первомайского района. Ребенок погиб на самодельной карусели, сделанной из столба и канатов.

Аттракцион, на котором развлекались местные дети и взрослые, сделал 62-летний мужчина.

«С 2018 года по июль 2021 года обвиняемый, не имея специальных технических познаний, на территории своего домовладения самостоятельно изготовил деревянную карусель, которой безвозмездно пользовались жители села», — рассказали в ведомстве.

По данным СК, мужчина не проверял техническое состояние конструкции, а также не обрабатывал специальным составом.

В итоге прогнивший столб упал, когда на карусели развлекались два мальчика, насмерть придавив четырехлетнего ребенка.

Сельчанин вину не признал. Дело направили в суд: за «причинение смерти по неосторожности» мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в другом алтайском селе четырехлетнюю девочку насмерть придавило толстой железной дверью.