16 сентября
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Жизнь

Житель Алтая ответит за смерть ребенка на самодельной прогнившей деревянной карусели

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом после гибели четырехлетнего мальчика во время развлечения, сообщает региональный СК.

Ребенок погиб на самодельной карусели. Алтайский край.
Ребенок погиб на самодельной карусели. Алтайский край.
altai-krai.sledcom.ru.

Инцидент произошел в одном из сел Первомайского района. Ребенок погиб на самодельной карусели, сделанной из столба и канатов.

Аттракцион, на котором развлекались местные дети и взрослые, сделал 62-летний мужчина.

«С 2018 года по июль 2021 года обвиняемый, не имея специальных технических познаний, на территории своего домовладения самостоятельно изготовил деревянную карусель, которой безвозмездно пользовались жители села», — рассказали в ведомстве.

По данным СК, мужчина не проверял техническое состояние конструкции, а также не обрабатывал специальным составом.

В итоге прогнивший столб упал, когда на карусели развлекались два мальчика, насмерть придавив четырехлетнего ребенка.

Сельчанин вину не признал. Дело направили в суд: за «причинение смерти по неосторожности» мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в другом алтайском селе четырехлетнюю девочку насмерть придавило толстой железной дверью.

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