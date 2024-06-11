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Жизнь

Житель Алтая потратил деньги, назначенные по госпрограмме, на свои нужды

В Алтайском крае состоится суд над жителем Усть-Калманского района по обвинению в хищении денежных средств, которые были выделены в рамках госпрограммы, сообщили в региональном МВД.

В 2012 году мужчина 1988 года рождения подал заявление в администрацию, чтобы его семья могла принять участие в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В 2021 году подошла его очередь, и на расчетный счет мужчины было перечислено 630 тыс. рублей для строительства жилья.

Житель села заключил договор с подрядчиком, но позже отказался от этой идеи и решил строить дом своими силами.

В декабре 2023 года была проведена проверка, которая выявила, что полученные средства были потрачены на личные нужды, а земельный участок, предназначенный для строительства дома, остался незастроенным.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере». Он признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бывшего борца с коррупцией задержали за взятку.

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