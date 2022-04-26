Житель Алтая срубил «на свою голову» одну сырорастущую сосну обыкновенную

Пропажу одной сосны в Алейском районе заметил бдительный лесничий, который обратился в полицию с соответствующим заявлением.
«Выявил в лесном массиве факт незаконной рубки одной сырорастущей сосны обыкновенной», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители организовали оперативно-розыскные мероприятия и вскоре вышли на след 46-летнего подозреваемого.
Местный житель признался и пояснил, что планировал порубить сосну на дрова.
У мужчины изъяли бензопилу и автомобиль УАЗ. Кроме того, ему грозит до 2 лет лишения свободы за «незаконную рубку лесных насаждений».
Напомним, в декабре 2021 года другой сельчанин получил 3 года строгого режима за рубку сосны.
Ранее сообщили про жителя Алтая, который отпилил у сосны трехметровую верхушку для Нового года.