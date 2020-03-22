Житель Алтая выпил и коленом сколол эмаль с зубов тюменского полицейского

В Тюменской области приезжего из Алтайского края мужчину приговорили к штрафу за нападение на сотрудника полиции, пишет « Тобольск-Информ ».

Инцидент произошел в Тобольске 13 января 2020 года. Патруль обнаружил в кювете грузовой автомобиль, а водитель по имени Станислав находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя алтайского поселка Соболи доставили в дежурную часть, где он расстроился и бурно выражал свое недовольство, используя нецензурную брань.

«Использовав момент он нанес одному из полицейских удар коленом в лицо. У правоохранителя диагностировали скол эмали с трех передних зубов. Возбуждили уголовное дело», — пишет издание.

В суде Станислав вину признал полностью, но отказался от дачи показаний, воспользовавшись Конституцей РФ.

Судья приговорила жителя Алтайского края к штрафу в размере 50 тыс. рублей, который он должен выплатить в доход государства в течение 10 месяцев.

Полицейский гражданского иска заявлять не стал, уточняет издание.