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Жизнь

Житель Алтая выпил и коленом сколол эмаль с зубов тюменского полицейского

В Тюменской области приезжего из Алтайского края мужчину приговорили к штрафу за нападение на сотрудника полиции, пишет «Тобольск-Информ».

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Инцидент произошел в Тобольске 13 января 2020 года. Патруль обнаружил в кювете грузовой автомобиль, а водитель по имени Станислав находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя алтайского поселка Соболи доставили в дежурную часть, где он расстроился и бурно выражал свое недовольство, используя нецензурную брань.

«Использовав момент он нанес одному из полицейских удар коленом в лицо. У правоохранителя диагностировали скол эмали с трех передних зубов. Возбуждили уголовное дело», — пишет издание.

В суде Станислав вину признал полностью, но отказался от дачи показаний, воспользовавшись Конституцей РФ.

Судья приговорила жителя Алтайского края к штрафу в размере 50 тыс. рублей, который он должен выплатить в доход государства в течение 10 месяцев.

Полицейский гражданского иска заявлять не стал, уточняет издание.

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