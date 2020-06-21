Житель Алтая выпил, сел за руль и, прихлебывая «пенное», поехал купаться в честь православного праздника

Житель села Карасук 18 января 2020 года в одиночестве употреблял алкоголь, когда резко захотел искупаться в честь православного праздника Крещение Господне.

Ведомый импульсом мужчина сел в автомобиль и поехал в сторону Горно-Алтайска. При этом по дороге он купил пиво в магазине и прихлебывал напиток прямо за рулем.

Водителя заметили сотрудники ГИБДД. Поскольку признаки опьянения были заметны, как говорится, невооруженным взглядом, поездка закончилась.

В региональной прокуратуре отметили, что мужчину уже трижды судили за пьяное вождение. Свою вину он вновь признал, но так и не смог пояснить, какие именно силы его усаживают за руль, когда выпьет.

Суд лишил свободы жителя Алтая на 1 год и 1 месяц — с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее в Горном Алтае мстительный тракторист столкнул в кювет машину с пятью родственниками, с которыми повздорил в разгар застолья.