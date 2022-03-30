Житель Барнаула сядет на 9 лет за жестокое убийство товарища

В Алтайском крае 45-летнего жителя Барнаула осудили за убийство знакомого, сообщает региональный СК.

Человек с ножом. Преступник.

Инцидент случился в Барнауле в июле 2021 года. Осужденный проживал в доме у знакомого, с которым поссорился в один из вечеров.

«Квартирант, взяв кухонный нож, нанес не менее 15 ударов в область жизненно важных органов мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Суд признал подсудимого виновным и на 9 лет 6 месяцев отправил в колонию особого режима.

Ранее 9 лет 3 месяца получила 37-летняя жительница Бурлинского района, которая до смерти избила своего годовалого малыша.