Житель барнаульской многоэтажки затапливает соседей собачьими отходами

Жильцы многоэтажки на Павловском тракте жалуются, что сосед сверху топит их квартиры отходами жизнедеятельности своих многочисленных собак, сообщают "Вести Алтай".

После жалобы соседей в квартиру мужчины смог попасть сотрудник ветслужбы и насчитал восемь собак. Однако точное количество питомцев не знает никто. Странный жилец не отвечает на вопросы.

Оказалось, любитель животных выгуливает собак на балконе. Жители регулярно обращаются с жалобами в полицию, в управляющую компанию, но пока результата нет.

На днях должна нагрянуть комиссия Роспотребнадзора и взять пробы воздуха на содержание аммиака.

Тем временем, проживающие в доме астматики заметили ухудшившееся здоровье.

Скриншот из видео. "Вести Алтай"

В приюте домашних животных "Ласка" рассказывают, что им время от времени поступают похожие звонки - от уставших от зверинцев в квартирах людей.

Иногда уговорами часть животных удается забрать. Волонтеры даже занимались специальной программой по работе с кошатниками - забирали их на стерилизацию.

В любом случае, изъять животных можно только при добровольном согласии хозяина.

Пока что жильцы дома на Павловском тракте ожидают судов и своими силами взывают к совести нерадивого соседа.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект об обращении с бездомными животными - в том числе их убийство.