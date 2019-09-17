Житель Камня-на-Оби случайно нашел доисторический зуб в куче песка во дворе

Житель Камня-на-Оби Алексей Шепеткин нашел в дворе своего дома окаменелый зуб длиной 9 см, сообщают «Каменские известия». Находку он обнаружил совершенно случайно.

Алексей рассказал, что огромный зуб он нашел в куче речного песка, которую привезли во двор больше 10 лет назад.

На днях этот песок понадобился. Во время просева его от травы мужчина заметил твердый большой предмет, который оказался огромным зубом. Алексей отметил, что подобных зубов нет ни у одного животного.

Неожиданной находкой займется институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. В ближайшее время ученые-палеонтологи идентифицируют древние останки и скажут, представляют ли они археологическую ценность.