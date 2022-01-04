4 января -5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Житель канадской деревни «пригрел» кошек в тарелке Илона Маска

Житель канадской деревни Кенастон в провинции Саскачеван Аарон Тейлор рассказал о необычном поведении кошек. Они любят морозным днем впятером лежать на спутниковой тарелке Starlink и мешать работе устройства, пишет «Профиль».

Кошки на спутниковой тарелке.
Кошки на спутниковой тарелке.
twitter.com/Tippen22.

Как объяснил Тейлор на своей странице в Twitter, спутниковый интернет от Илона Маска работал отлично, пока стоящую почти горизонтально антенну не облюбовали сразу пять кошек. В мороз устройство слегка нагревается, и животным нравится лежать на нем. Скорость сигнала в результате сильно замедлилась.

В комментариях к твиту Тейлор объяснил, что у животных есть во дворе теплый дом с едой и водой. Но коты забираются в него только на ночь. Спутниковую тарелку ему временно пришлось установить на земле, пока не удастся переделать старую крутую крышу дома.

История набрала десятки тысяч отметок «Нравится», в том числе от основателя Starlink Илона Маска.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость