Житель канадской деревни «пригрел» кошек в тарелке Илона Маска

Житель канадской деревни Кенастон в провинции Саскачеван Аарон Тейлор рассказал о необычном поведении кошек. Они любят морозным днем впятером лежать на спутниковой тарелке Starlink и мешать работе устройства, пишет «Профиль».

Как объяснил Тейлор на своей странице в Twitter, спутниковый интернет от Илона Маска работал отлично, пока стоящую почти горизонтально антенну не облюбовали сразу пять кошек. В мороз устройство слегка нагревается, и животным нравится лежать на нем. Скорость сигнала в результате сильно замедлилась.

В комментариях к твиту Тейлор объяснил, что у животных есть во дворе теплый дом с едой и водой. Но коты забираются в него только на ночь. Спутниковую тарелку ему временно пришлось установить на земле, пока не удастся переделать старую крутую крышу дома.

История набрала десятки тысяч отметок «Нравится», в том числе от основателя Starlink Илона Маска.