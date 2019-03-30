Житель Казахстана попытался дать взятку алтайскому сотруднику ГИБДД

По данным следствия, 19 марта на участке дороги в Мамонтовском районе сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль 56-летнего жителя Казахстана. В связи с тем, что водитель нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, его пригласили в патрульную машину для составления протокола.
Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина положил на приборную панель деньги, которые предназначались в качестве взятки сотруднику полиции. Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось, потому что сотрудник ГИБДД от денег отказался.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.