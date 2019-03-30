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Жизнь

Житель Казахстана попытался дать взятку алтайскому сотруднику ГИБДД

Житель Казахстана хотел избежать административной ответственности и попробовал откупиться. Однако сотрудник ГИБДД, который составлял на него протокол, от денег отказался, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

По данным следствия, 19 марта на участке дороги в Мамонтовском районе сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль 56-летнего жителя Казахстана. В связи с тем, что водитель нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, его пригласили в патрульную машину для составления протокола.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина положил на приборную панель деньги, которые предназначались в качестве взятки сотруднику полиции. Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось, потому что сотрудник ГИБДД от денег отказался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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