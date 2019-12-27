Житель Кузбасса может получить по году колонии за каждую сотню елочек, срубленных к Новому году

Грузовой автомобиль с елками остановили инспекторы ГИБДД.
«При осмотре полицейские обнаружили несколько десятков хвойных деревьев, которые перевозились без каких-либо сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, продавцом деревьев оказался 22-летний местный житель. Злоумышленник нелегально заготовил более 700 новогодних елей.
Деревья мужчина планировал продать. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
«Предпринимателю» грозит до семи лет колонии.