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Жизнь

Житель Кузбасса может получить по году колонии за каждую сотню елочек, срубленных к Новому году

В Кемеровской области нелегальный заготовитель новогодних елей стал фигурантом уголовного дела, сообщает РИА «Новости».

Лес. Ель
Лес. Ель
СС0

Грузовой автомобиль с елками остановили инспекторы ГИБДД.

«При осмотре полицейские обнаружили несколько десятков хвойных деревьев, которые перевозились без каких-либо сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, продавцом деревьев оказался 22-летний местный житель. Злоумышленник нелегально заготовил более 700 новогодних елей.

Деревья мужчина планировал продать. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

«Предпринимателю» грозит до семи лет колонии.

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