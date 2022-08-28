28 августа
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Жизнь

Житель Нидерландов выплатил более полумиллиона рублей алиментов дочке в Сибири

В Новосибирске судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины, проживающего в Амстердаме. Об этом сообщает «ndn.info» со ссылкой на пресс-службу ФССП по региону.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssp.gov.ru

Заявительница алиментов указала, что ответчик живет в столице Нидерландов — Амстердаме. При этом мужчина прописан в Новосибирске. Контакта с мужчиной не было, так как они общаются только по видеосвязи.

По месту регистрации мужчину найти приставы не смогли. Тогда приставы направили ему сообщение через портал «Госуслуги», где потребовали предоставить номер для связи.

Мужчина вышел на связь. Ему рассказали, что он задолжал своей трехлетней дочке свыше 650 тыс. рублей в виде алиментов.

Через три дня ответчик полностью оплатил свой долг.

Ранее сообщалось, что судебные приставы смогут взыскивать долги в автоматическом режиме.

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