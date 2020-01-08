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Жизнь

Житель Новокузнецка снял на видео НЛО

1 января в Новокузнецке местный житель заметил в ночном небе НЛО. Очевидцу удалось запечатлеть полет странного объекта, и он опубликовал видео на YouTube.

НЛО в Новокузнецке.
НЛО в Новокузнецке.
youtube.com

«Шаровидный объект пролетел над головой. Сначала двигался быстро, затем замедлился. После приближения камеры было понятно, что это шар желтого цвета», — пишет автор видеоролика.

Очевидец также отметил, что вскоре после прекращения съемки объект исчез из поля зрения.

Другие свидетели происходящего предположили, что этот объект ни что иное как обычный небесный «фонарик».

Ранее, в декабре 2019 года, жителей Алтая напугала внезапная вспышка в небе. Обеспокоенные люди выдвигали свои предположения в соцсетях. Вариантов было много: короткое замыкание на ЛЭП, НЛО, молния и даже конец света.

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