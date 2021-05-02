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Жизнь

Житель Новосибирска встретил в лесу медведя и вызвал МЧС

2 мая в районе поселка Озерный Новосибирской области местные жители встретили медведя. Информацию об этом НГС подтвердили в службе 112.

Медведь.
Медведь.
CC0

Читали сообщили в редакцию НГС, что встретили в лесу возле поселка Озерный мужчину с собакой, который предупредил, что всего в 300 метрах от них гуляет живой медведь. «Он вызвал МЧС», — рассказали очевидцы.

«Звонок поступил в 10:35. Человек сообщил, что в квадрате между рекой Обью, Краснояровским шоссе и Северным объездом в районе заброшенного лагеря „Солнечный мыс 2“ встретил в лесопарке медведя. Мы передали информацию в единую диспетчерскую службу», — сообщили в службе 112.

Напомним, в конце марта в Нижневартовске медведь вышел в город и устроил переполох. Люди стали убегать от него — кто-то с остановок общественного транспорта прятались внутрь автомобилей, водители которых останавливались, кто-то залезал на крышу остановок.

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