Житель Заринска залез в дом и разобрал печку

С жалобой в полицию обратилась жительница Заринска. Неизвестный разбил окно в ее дачном домике и проник внутрь.
«Разобрал печь, похитив только металлические элементы: круги, задвижки, дверцы», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя.
Мужчина признался и пояснил, что намеренно совершил кражу, так как хотел немного заработать.
Возбудили дело по факту кражи. За «незаконное проникновение в жилище» заринчанину грозит до 6 лет лишения свободы, или иные варианты наказания.
Ранее в алтайском селе пьяный мужчина залез в дом и не смог отрезать колбасу, но украл телефон.