Житель Заринска залез в дом и разобрал печку

В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу элементов печи из дачного домика, сообщает региональное МВД.

В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом.

С жалобой в полицию обратилась жительница Заринска. Неизвестный разбил окно в ее дачном домике и проник внутрь.

«Разобрал печь, похитив только металлические элементы: круги, задвижки, дверцы», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя.

Мужчина признался и пояснил, что намеренно совершил кражу, так как хотел немного заработать.

Возбудили дело по факту кражи. За «незаконное проникновение в жилище» заринчанину грозит до 6 лет лишения свободы, или иные варианты наказания.

Ранее в алтайском селе пьяный мужчина залез в дом и не смог отрезать колбасу, но украл телефон.