6 сентября 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Житель Змеиногорска, кравший продукты и деньги, угощал друзей и путешествовал по краю

В Алтайском крае задержали мужчину, который тратил похищенное на друзей и путешествия, сообщает региональное МВД.

Вор. Форточник.
Вор. Форточник.
Открытые источники в интернете.

Ранее судимый 46-летний житель Змеиногорска украл сотовые телефоны, продукты питания, алкоголь, сигареты и деньги.

«Похищенными продуктами питания и спиртными напитками угощал своих друзей, а деньги тратил на транспортные расходы, путешествуя по Алтайскому краю», — рассказали в ведомстве.

Мужчина направился в Рубцовск на такси, а потом приобрел билеты в Барнаул, где его и задержали.

Возбудили уголовное дело, «путешественника» отправили под стражу.

Ранее грабитель из Барнаула попался по иронии судьбы — пьяный залез в поезд и приехал в Апатиты.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость