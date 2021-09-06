Житель Змеиногорска, кравший продукты и деньги, угощал друзей и путешествовал по краю

В Алтайском крае задержали мужчину, который тратил похищенное на друзей и путешествия, сообщает региональное МВД.

Ранее судимый 46-летний житель Змеиногорска украл сотовые телефоны, продукты питания, алкоголь, сигареты и деньги.

«Похищенными продуктами питания и спиртными напитками угощал своих друзей, а деньги тратил на транспортные расходы, путешествуя по Алтайскому краю», — рассказали в ведомстве.

Мужчина направился в Рубцовск на такси, а потом приобрел билеты в Барнаул, где его и задержали.

Возбудили уголовное дело, «путешественника» отправили под стражу.

Ранее грабитель из Барнаула попался по иронии судьбы — пьяный залез в поезд и приехал в Апатиты.