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Жизнь

Жителей алтайского города волнует туалет, построенный над головами

Жителей Камня-на-Оби беспокоит общественный туалет, который, по мнению горожан, построили в неподходящем месте на набережной. Он находится на высоком парапете по правую руку женщины-монумента, грозящей империализму, пишут «Каменские известия».

Туалет "над головой" в Камне-на-Оби.
Туалет "над головой" в Камне-на-Оби.
"Каменские известия"

Туалет, построенный на верхотуре, по мнению каменцев, не красит обустроенную площадь даже несмотря на то, что замаскирован зеленой краской.

Можно было найти место поукромней, считают горожане.

У жителей дома двухквартирного дома по ул. Набережной, 19 сооружение и вовсе «выросло» над головой — жилое строение находится под туалетом.

«В самом начале жителям дома пообещали, что от зловония их спасет регулярная, раз в неделю, чистка колодца. Однако, по словам моих собеседников, ассенизаторы пока туда даже не заглядывали, хотя туалетом пользуются уже гораздо дольше», — сообщает корреспондент местной газеты.

Одна из жильцов дома говорит, что ее младшего сына даже стошнило во дворе из-за исходящей от туалета вони.

«Нас ещё возмущает, почему туалет не построили напротив, там, где строится кафе. Получается, люди будут там ужинать, а в туалет ходить сюда, фактически нам под забор», — возмущается другой жилец.

Власти утверждают, что нормы не нарушены и туалет построен законно, но в неформальной обстановке пообещали найти для него другое место.

Ранее барнаульцам, облюбовавшим новую аллею, напомнили, что «собаки — это не велосипеды».

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