Жителей алтайского города волнует туалет, построенный над головами

Жителей Камня-на-Оби беспокоит общественный туалет, который, по мнению горожан, построили в неподходящем месте на набережной. Он находится на высоком парапете по правую руку женщины-монумента, грозящей империализму, пишут «Каменские известия».

Туалет, построенный на верхотуре, по мнению каменцев, не красит обустроенную площадь даже несмотря на то, что замаскирован зеленой краской.

Можно было найти место поукромней, считают горожане.

У жителей дома двухквартирного дома по ул. Набережной, 19 сооружение и вовсе «выросло» над головой — жилое строение находится под туалетом.

«В самом начале жителям дома пообещали, что от зловония их спасет регулярная, раз в неделю, чистка колодца. Однако, по словам моих собеседников, ассенизаторы пока туда даже не заглядывали, хотя туалетом пользуются уже гораздо дольше», — сообщает корреспондент местной газеты.

Одна из жильцов дома говорит, что ее младшего сына даже стошнило во дворе из-за исходящей от туалета вони.

«Нас ещё возмущает, почему туалет не построили напротив, там, где строится кафе. Получается, люди будут там ужинать, а в туалет ходить сюда, фактически нам под забор», — возмущается другой жилец.

Власти утверждают, что нормы не нарушены и туалет построен законно, но в неформальной обстановке пообещали найти для него другое место.

Ранее барнаульцам, облюбовавшим новую аллею, напомнили, что «собаки — это не велосипеды».