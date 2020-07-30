Житель Барнаула в паблике « Чёрное и Белое Барнаул » попытался достучаться до сердец собачников, которые «как видят что-либо благоустроенное, так сразу запускают туда своих питомцев».

Напомним, аллею облагородили к лету 2020 года. Там построили велодорожки, а между деревцами прогуливаются мамы с колясками, родители с подросшими детьми, влюбленные и не только.

«Хочу обратиться к собачникам. Аллею благоустроили. В частности, проложили велодорожки. Так вот, велодорожки предназначены для того, чтобы по ним катались велосипедисты. А ваши собаки — это не велосипеды. Да, в это сложно поверить, но вам и вашим питомцам не место на велодорожках», — расставил барнаулец всех по своим местам.

Нет собакам места и на газонах, добавил мужчина. Ведь люди, которые не собачники, отдыхают на траве и им больше нравятся чистые участки, а не те, с которых «испаряется собачья моча».

«Красивые газоны, вдоль которых можно гулять, ездить на велосипедах, сидеть на лавочках», — перечислил мужчина то, что хотят видеть барнаульцы, когда приходят на аллею.

В конце он подытожил, что, по всей видимости, люди без собак — довольно странные люди, если их предпочтения судят именно собачники.

Ведь такие барнаульцы, по его словам, «предпочитают соблюдение правил, чистоту, тишину и свежий воздух», а не то, чем «украшают новенькое благоустройство».

Ранее altapress.ru протестировал велодорожки с точки зрения удобства. Советуем прочитать, если интересно, как делят известную аллею велосипедисты и мамы с колясками.

Накануне барнаульская ГИБДД призвала к внимательности при движении по велосипедной дорожке, поскольку есть «смертельные ловушки».