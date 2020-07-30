Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцам, облюбовавшим новую аллею, напомнили, что «собаки — это не велосипеды»

Житель Барнаула в паблике «Чёрное и Белое Барнаул» попытался достучаться до сердец собачников, которые «как видят что-либо благоустроенное, так сразу запускают туда своих питомцев».

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

Напомним, аллею облагородили к лету 2020 года. Там построили велодорожки, а между деревцами прогуливаются мамы с колясками, родители с подросшими детьми, влюбленные и не только.

«Хочу обратиться к собачникам. Аллею благоустроили. В частности, проложили велодорожки. Так вот, велодорожки предназначены для того, чтобы по ним катались велосипедисты. А ваши собаки — это не велосипеды. Да, в это сложно поверить, но вам и вашим питомцам не место на велодорожках», — расставил барнаулец всех по своим местам.

Нет собакам места и на газонах, добавил мужчина. Ведь люди, которые не собачники, отдыхают на траве и им больше нравятся чистые участки, а не те, с которых «испаряется собачья моча».

«Красивые газоны, вдоль которых можно гулять, ездить на велосипедах, сидеть на лавочках», — перечислил мужчина то, что хотят видеть барнаульцы, когда приходят на аллею.

В конце он подытожил, что, по всей видимости, люди без собак — довольно странные люди, если их предпочтения судят именно собачники.

Ведь такие барнаульцы, по его словам, «предпочитают соблюдение правил, чистоту, тишину и свежий воздух», а не то, чем «украшают новенькое благоустройство».

Ранее altapress.ru протестировал велодорожки с точки зрения удобства. Советуем прочитать, если интересно, как делят известную аллею велосипедисты и мамы с колясками.

Накануне барнаульская ГИБДД призвала к внимательности при движении по велосипедной дорожке, поскольку есть «смертельные ловушки».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость