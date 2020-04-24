29 жителей Алтайского края вернулись из Таиланда, их отправили домой и в санаторий

Самолет из Бангкока прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево. По данным Минтранса РФ, на борту самолета 174 пассажира: 144 взрослых, 30 детей (в том числе четыре младенца). Рейс выполнила авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А-321.

Как уточняет «Интерфакс-Россия», из общего числа пассажиров 67 — жители Красноярского края, около 60 из Новосибирской области, остальные — из близлежащих регионов. В том числе 29 человек из Алтайского края.

В оперштабе подчеркнули, что жителей Алтая после прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту специальным транспортом доставили до места временного пребывания.

«Ближайшее время они проведут на самоизоляции. У кого есть возможность пройти карантин в Барнауле в домашних условиях — доставили по месту проживания, остальная часть группы помещена в обсерваторе, который действует на базе санатория „Сосновый бор“, расположенный в Первомайском районе», — уточнили в оперштабе.

Вернувшимся выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течение всего времени они будут находиться под наблюдением медиков. Соблюдение самоизоляции проверит полиция.

Если в течение двух недель коронавирус не выявят, людям разрешат вернуться к обычной жизни.

Напомним, следующие вывозные рейсы в Новосибирск запланированы на пятницу 24 апреля — из Гоа и Пхукета. Ранее в Новосибирск прибыл другой самолет с туристами из Таиланда — около 200 пассажиров.